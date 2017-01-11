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За 2016 год белорусы продали 2,4 миллиарда долларов чистыми

Экономика

09 января 2017

АА

По данным Национального банка Беларуси, за двенадцать месяцев 2016 года белорусы продали 2,4 млрд долларов налом чистыми.

За 2016 год белорусы продали 2,4 миллиарда долларов чистыми

Как пишет TUT.BY, белорусы в декабре увеличили продажу наличной валюты на 6,9% — до 568,7 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты вырос более значительно — на 22,6% по сравнению с прошлым месяцем, до 401 млн долларов наличными. При этом уже одиннадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

При этом в декабре объем покупки наличной валюты оказался максимальным с июня 2016 года.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте.

В январе-декабре белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.

Пока тенденции, озвученные Нацбанком, полностью подтверждаются: у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом, по последним статданным, зарплаты в Беларуси снижались три последних месяца подряд, а у минчан и вовсе пять месяцев.

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