Итоговая инфляция за 2016 год составила 11,8 процентов
Экономика
10 января 2017
АА
Продовольственные товары в 2016 году подорожали на 10,4% по сравнению с 2015 годом. Цены на непродовольственные товары выросли на 9,4%, на услуги - на 19,7%.
Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем составил 100,5%, с декабрем 2015 года - 110,6%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем составил 100,1%, с декабрем 2015 года - 110%.
В декабре прошлого года продовольственные товары подорожали на 1% к ноябрю 2016-го и на 10,4% - к декабрю 2015-го. Непродовольственные товары в декабре подешевели по сравнению с ноябрем на 0,6%, а по сравнению с декабрем 2015-го они подорожали на 6,8%. Индекс цен и тарифов на платные услуги в декабре составил 101,1% к ноябрю и 117,6% - к декабрю 2015 года.
Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком. Единственным исключением стало отсутствие среди счастливчиков "Акватрайпла".
Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.
Около 85% инвестиций в науку направляются на исследования прикладного характера. При этом все научные разработки находят потом свое практическое применение, заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
Из-за птичьего гриппа ограничены поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины, а также инкубационного яйца, переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы и другой аналогичной продукции.
Итоги реализации пилотного проекта "Массовое формирование и кадастровая оценка недвижимости на территории Кобринского района Брестской области и Советского района г.Минска" рассмотрены 10 января во время заседания Президиума Совмина Беларуси.
Эксперты отмечают, что указ безвизовом въезде в нашу страну следует воспринять со сдержанным оптимизмом. Также в этом году не стоит ждать мгновенных результатов с посещаемостью иностранными туристами Беларуси.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД во взаимодействии с коллегами из Минского ОВД на воздушном транспорте и органами пограничной службы задержали уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.