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Сальдо внешней торговли упало на 123 миллиона долларов

Экономика

10 января 2017

АА

За одиннадцать месяцев 2016 года сальдо внешней торговли сложилось положительное. Однако за ноябрь оно уменьшилось на 123,2 млн долларов.

Сальдо внешней торговли упало на 123 миллиона долларов

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Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 132,5 млн долларов, сообщил Национальный банк. В 2015 году сальдо было больше -  313,7 млн, пишет БелаПАН.

По сравнению с 2015 годом, экспорт  сократился на 10,4% и составил 26,9 млрд долларов, импорт - на 9,9%, составив 26,8 млрд.

В торговле товарами сальдо сложилось отрицаельное - минус  2,8 млрд 84,9 долларов . Импорт здесь примерно на 2 млрд превышает экспорт.

Вверх сальдо тянут услуги: в январе—ноябре 2016 года мы были на уровне 2,2 млрд долларов против в плюсе. Экспорт услуг в Беларуси сотавляет 6,1 млрд долларов, импорт — 3,8 млрд.

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