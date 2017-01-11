Сальдо внешней торговли упало на 123 миллиона долларов

Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком. Единственным исключением стало отсутствие среди счастливчиков "Акватрайпла".
Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.
Около 85% инвестиций в науку направляются на исследования прикладного характера. При этом все научные разработки находят потом свое практическое применение, заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
Из-за птичьего гриппа ограничены поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины, а также инкубационного яйца, переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы и другой аналогичной продукции.
Итоги реализации пилотного проекта "Массовое формирование и кадастровая оценка недвижимости на территории Кобринского района Брестской области и Советского района г.Минска" рассмотрены 10 января во время заседания Президиума Совмина Беларуси.
Эксперты отмечают, что указ безвизовом въезде в нашу страну следует воспринять со сдержанным оптимизмом. Также в этом году не стоит ждать мгновенных результатов с посещаемостью иностранными туристами Беларуси.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД во взаимодействии с коллегами из Минского ОВД на воздушном транспорте и органами пограничной службы задержали уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.