Эксперт: Политика Нацбанка по вкладам дала свои результаты
Экономика
11 января 2017
АА
Тенденция притока рублевых вкладов в 2017 году сохранится. Этому будет способствовать политика Нацбанка, которая принесла свои результаты уже в минувшем году, заявил заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Виталий Крук.
"Тенденции на рынке депозитов изменились, и в лучшую сторону. Работа, которая проводится со стороны правительства и Нацбанка по регулированию процентных ставок и депозитного рынка, дает эффект. По прошлому году, наверное, вся банковская система ощутила не совсем большой, но отток по валютным депозитам, это и в нашем банке есть, но вместе с тем наблюдался приток вкладов в белорусских рублях. Тенденции этого года показывают, что он сохранится", - пояснил Виталий Крук.
При этом заместитель председателя правления банка отметил, что работа Нацбанка по введению института безотзывных и отзывных депозитов опять же дала положительный эффект.
"Сегодня в нашем банке порядка 60% депозитов - безотзывные. Если брать по рублевым - безотзывных более 60%, по валютным - чуть более 50%", - рассказал он.
Виталий Крук обратил внимание, что изменения ставки рефинансирования влияет не только на депозитный рынок, пишет БЕЛТА.
"Снижаются и ставки по кредитам: пусть не так быстро, но ставки за прошлый год снизились. И в этом году они будут еще снижаться", - подчеркнул он.
Были опасения, что из-за снижения ставки рефинансирования и, соответственно, ставок по депозитам люди перестанут нести деньги в банки, признал зампред Белагропромбанка.
"Но прошлый год показал, что опасения были напрасны. Население несет деньги, и тенденции первых десяти дней этого года показывают, что притоки рублевых депозитов не снижаются, а наоборот наращиваются", - сообщил он.
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