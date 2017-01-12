Правительство определило порядок проведения конкурса на финансирование инновационных проектов
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
11 января 2017
АА
Постановлением Совета министров от 10 января 2017 года №14 утверждено Положение о порядке проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда.
Положением определяется порядок проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), указанных в абзацах втором, четвертом и пятом части первой пункта 10 Положения о порядке формирования и использования средств инновационных фондов, утвержденного Указом президента от 7 августа 2012 года №357 ”О порядке формирования и использования средств инновационных фондов“.
Согласно документу, к указанным проектам (мероприятиям) относятся: выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для Республики Беларусь; развитие материально-технической базы отраслевых лабораторий, примерное положение о которых определяется правительством, в том числе на капитальные расходы; финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках реализации инновационных проектов, работ по организации и освоению производства научно-технической продукции, созданной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ, и оказание государственной финансовой поддержки при реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и грантов за счет средств, направляемых на эти цели Белорусскому инновационному фонду.
В соответствии с Положением для рассмотрения материалов по проектам (мероприятиям) Государственным комитетом по науке и технологиям (ГКНТ) создается межведомственная конкурсная комиссия, состав которой формируется из ученых и специалистов в области научной, научно-технической и инновационной деятельности по представлениям Национальной академии наук Беларуси, республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных правительству, Аппарата Совета министров.
Порядок работы конкурсной комиссии, критерии отбора проектов (мероприятий) для финансирования за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда определяются ГКНТ.
Заказчиками представляемых для проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий) являются республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные правительству, Национальная академия наук Беларуси, облисполкомы и Минский горисполком.
Заключение о целесообразности (нецелесообразности) финансирования проектов (мероприятий), выполняемых в рамках государственной программы, мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры и мероприятий по развитию отраслевых лабораторий за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда принимается на заседании конкурсной комиссии, которое проводится в течение десяти рабочих дней с даты поступления на ее рассмотрение материалов по проектам.
ГКНТ на основании заключения конкурсной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее заседания принимает решение о финансировании проектов (мероприятий) за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда и информирует о нем заказчиков.
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