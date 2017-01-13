Документов много, толку мало. Макей выступил за серьезную инвентаризацию правовой базы СНГ
Экономика
12 января 2017
АА
Глава белорусского МИД Владимир Макей считает, что бесчисленное множество принятых и уже не работающих документов может стать препятствием для дальнейшего развития СНГ.
фото: bdg.by
Макей подчеркнул, что «Республика Беларусь не была и никогда не будет могильщиком интеграционных процессов на постсоветском пространстве". Минск считает Содружество действенным межгосударственным образованием. Как подчеркнул глава МИД, 25 лет существования СНГ подтверждают востребованность этого образования, несмотря на разные интересы и внешнеэкономические и внешнеполитические цели его участников, пишет БЕЛТА.
"Мы должны сделать нашу организацию сильнее и востребованнее", - считает Макей. Для этого, считает представитель официального Минска, необходимо оптимизировать структуру СНГ и пересмотреть его договорно-правовую базу.
Министр акцентировал внимание на том, что за 25 лет существования СНГ было «подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений».
— Пришло время серьезного пересмотра имеющейся правовой базы Содружества Независимых Государств, — резюмировал Макей.
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