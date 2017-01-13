Глава Сбербанка рассчитывает начать «нормальную работу» в Беларуси с 2018 года
Экономика
12 января 2017
АА
Александр Лукашенко и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф обсудили на встрече в Минске дальнейшее развитие сотрудничества в банковском секторе.
фото: .belta.by
"Наши банковские дела - те вопросы, о которых меня подробно информировал Василий Матюшевский, до этого мы обсуждали в правительстве - там понимание найдено", - сказал президент.
"Но я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов", - подчеркнул Александр Лукашенко. По словам президента, он хорошо осведомлен о позиции Германа Грефа на российском поле деятельности и слышал в этом плане много хорошего.
В свою очередь Герман Греф поблагодарил лично президента, а также правительство, Национальный банк Беларуси за то, что в сложных ситуациях, которые возникали в 2015 и 2016 годах, была найдена конструктивная поддержка и выходы. "Этот год тоже будет не очень простой, но уже значительно лучше, чем 2016-й. А с 2018 года мы рассчитываем уже начать нормальную работу здесь. Явное оживление и кредитования, и нашего портфеля активов", - сказал он.
Герман Греф также подчеркнул, что все условия, поставленные ранее при покупке белорусского банка (ОАО "БПС-Сбербанк" входит в Группу Сбербанк), выполнены. "Мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня Сбербанк - крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия вам лично и республике", - цитирует БЕЛТА председателя правления Сбербанка.
По итогам опроса участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые проводит для своих корпоративных клиентов МТБанк, большинство руководителей и ТОП-менеджеров компаний (70%) не ожидают улучшения экономической ситуации в 2017 году.
Бизнес-союзы готовы научить управленцев госпредприятий, как выйти на безубыточность за три месяца. Обученный с помощью специальной программы руководитель сможет справиться с любым из тонущих флагманов белорусской промышленности.
Постановлением Совета министров от 10 января 2017 года №14 утверждено Положение о порядке проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда.
Тенденция притока рублевых вкладов в 2017 году сохранится. Этому будет способствовать политика Нацбанка, которая принесла свои результаты уже в минувшем году, заявил заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Виталий Крук.
Предприятия концерна «Беллесбумпром» инвестируют более 650 тыс. рублей собственных средств на разработку и внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих и экологически безопасных технологий в целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство.
Список открытых акционерных обществ с долей государства, на акции которых можно обменять чеки "Имущество", расширен до 104, сообщил консультант управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Андрей Нагорный.
Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком. Единственным исключением стало отсутствие среди счастливчиков "Акватрайпла".
Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.