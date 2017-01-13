Глава Сбербанка рассчитывает начать «нормальную работу» в Беларуси с 2018 года

"Наши банковские дела - те вопросы, о которых меня подробно информировал Василий Матюшевский, до этого мы обсуждали в правительстве - там понимание найдено", - сказал президент.

"Но я хочу сказать главное: если Герман Оскарович будет относиться, работая в Беларуси, к нашим партнерам, клиентам, которые с банком сотрудничают, так, как в России к российским, у нас никогда не будет вопросов", - подчеркнул Александр Лукашенко. По словам президента, он хорошо осведомлен о позиции Германа Грефа на российском поле деятельности и слышал в этом плане много хорошего.

В свою очередь Герман Греф поблагодарил лично президента, а также правительство, Национальный банк Беларуси за то, что в сложных ситуациях, которые возникали в 2015 и 2016 годах, была найдена конструктивная поддержка и выходы. "Этот год тоже будет не очень простой, но уже значительно лучше, чем 2016-й. А с 2018 года мы рассчитываем уже начать нормальную работу здесь. Явное оживление и кредитования, и нашего портфеля активов", - сказал он.

Герман Греф также подчеркнул, что все условия, поставленные ранее при покупке белорусского банка (ОАО "БПС-Сбербанк" входит в Группу Сбербанк), выполнены. "Мы минимум в полтора раза перевыполнили каждый из пяти пунктов наших обязательств. Сегодня Сбербанк - крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Это в том числе результат нашего очень доброго взаимодействия и доверия вам лично и республике", - цитирует БЕЛТА председателя правления Сбербанка.

