Госкомимущество обещает согласовать перечень объектов на приватизацию с бизнес-сообществом
Экономика
12 января 2017
АА
В предварительный перечень для приватизации в 2017 году вошли 58 акционерных обществ.
rosbizinform.ru
«В Беларуси предварительно сформирован перечень объектов для приватизации в 2017 году, в него вошли 58 акционерных обществ. Большинство предприятий уже фигурировали в аналогичном списке прошлого года", - сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.
Перечень был создан на основании предложений отраслевых министерств и концернов. "Новых требований к инвесторам предъявлено не будет. Зато перечень объектов, выставленных на продажу, впервые будет согласовываться с бизнес-сообществом Беларуси. В этом году мы решили запросить их мнение, поскольку они формируют деловую среду. Поэтому нам мнение бизнеса будет интересно при рассмотрении этого перечня.
Также в 2017 году предусмотрено проведение сделок с объектами приватизации по рыночной стоимости. Соответствующие изменения внесены в законодательство", - подчеркнули в пресс-службе. В комитете рассказали, что ранее при заключении сделок по приватизации в Беларуси учитывалась наибольшая цена предприятия - балансовая либо рыночная. "Теперь цену при продаже будет диктовать только рынок. Это отразит реальную стоимость предприятия для инвестора и приблизит процесс приватизации к международным стандартам", - констатировали в Госкомимуществе
По итогам опроса участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые проводит для своих корпоративных клиентов МТБанк, большинство руководителей и ТОП-менеджеров компаний (70%) не ожидают улучшения экономической ситуации в 2017 году.
Бизнес-союзы готовы научить управленцев госпредприятий, как выйти на безубыточность за три месяца. Обученный с помощью специальной программы руководитель сможет справиться с любым из тонущих флагманов белорусской промышленности.
Постановлением Совета министров от 10 января 2017 года №14 утверждено Положение о порядке проведения открытого конкурсного отбора проектов (мероприятий), финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда.
Тенденция притока рублевых вкладов в 2017 году сохранится. Этому будет способствовать политика Нацбанка, которая принесла свои результаты уже в минувшем году, заявил заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Виталий Крук.
Предприятия концерна «Беллесбумпром» инвестируют более 650 тыс. рублей собственных средств на разработку и внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих и экологически безопасных технологий в целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство.
Список открытых акционерных обществ с долей государства, на акции которых можно обменять чеки "Имущество", расширен до 104, сообщил консультант управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Андрей Нагорный.
Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком. Единственным исключением стало отсутствие среди счастливчиков "Акватрайпла".
Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.