В Беларуси может быть принят закон об органическом земледелии
Экономика
12 января 2017
АА
Проект закона об органическом земледелии в Беларуси планируется внести в парламент осенью 2017 года.
фото: agrodovidka.info
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассчитывает осенью 2017 года внести в парламент проект закона об органическом земледелии в Беларуси, сообщила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. "Закон об органическом земледелии внесен в план подготовки законопроектов на 2017 год. Думаю, что осенью мы внесем его в парламент", - цитирует БЕЛТА первого замминистра.
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