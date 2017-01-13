В Беларуси может быть принят закон об органическом земледелии

Проект закона об органическом земледелии в Беларуси планируется внести в парламент осенью 2017 года.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассчитывает осенью 2017 года внести в парламент проект закона об органическом земледелии в Беларуси, сообщила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. "Закон об органическом земледелии внесен в план подготовки законопроектов на 2017 год. Думаю, что осенью мы внесем его в парламент", - цитирует БЕЛТА первого замминистра.

На необходимость принятия подобного документа давно указывали фермеры, работающие в данном сегменте. По их мнению, именно из-за отсутствия законодательной базы и соответствующих льгот этот рынок пока находится в зачаточном состоянии.

