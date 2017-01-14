Активы Беларуси в инвалюте сократились за декабрь на 2,9 процента

Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за декабрь 2016 года уменьшились на 2,9% и на 1 января 2017 года составили 5,375 млрд долларов.

Такие данные содержатся в статистическом отчете Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА. В структуре инвалютных активов официальных органов Беларуси резервные активы на 1 января сложились в размере 4,927 млрд долларов против 4,838 млрд долларов на 1 декабря. В том числе резервы в конвертируемых иностранных валютах составляют 2,42 млрд долларов, СПЗ (специальные права заимствования) - 499,8 млн долларов, золото (включая предоставленное в ссуду) - 1,72 млрд долларов, другие резервные активы - 286,9 млн долларов.

Другие активы в иностранной валюте и золоте, не включенные в состав резервов (ликвидные активы в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor`s и Moody`s Investors Service), на 1 января составили 448,3 млн долларов. Из них депозиты - 438,2 млн долларов, депозиты в золоте - 10,1 млн долларов. Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 января составили 4,795 млрд долларов, которые необходимо выплатить по ссудам и ценным бумагам.