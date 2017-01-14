Moody’s: в 2017 году белорусская экономика покажет худший результат в СНГ
Экономика
13 января 2017
АА
По данным международного рейтингового агентства Moody’s, рост экономики всех стран СНГ в 2017 году должен несколько ускориться по сравнению с 2016 годом, и лишь экономика Беларуси, как ожидается, опять покажет сокращение.
фото: aaiqtisad.com
Такой вывод содержится в обзоре по девяти странам СНГ, пишут Naviny.by.
«Правительства стран СНГ справились с шоком нефтяных цен, используя проверенные методы, такие как введение плавающего валютного курса и ужесточение денежной и фискальной политики. Это помогло смягчить последствия падения цен на нефть и позволит большинству стран СНГ показать некоторое улучшение экономики в 2017 году, — поясняет один из авторов отчета — старший вице-президент агентства Moody’s Кристин Линдоу. — Однако макроэкономический прогноз остается слабым, и риски снижения кредитоспособности все еще доминируют».
Рост экономики всех стран СНГ в 2017 году должен несколько ускориться по сравнению с 2016 годом. Агентство Moody’s прогнозирует, что темпы роста по региону вырастут с 1% в 2016 году до 2% в 2017 году и до 3% в 2018 году. Некоторое повышение цен на нефть, вероятно, позволит правительствам стран — экспортеров нефти допустить определенные послабления в бюджетной и денежной политике, а в странах — импортерах нефти будет отмечаться некоторое увеличение притока денежных переводов.
Агентство Moody’s ожидает, что после двух лет рецессии Россия, чья экономика несоизмеримо больше экономик других стран СНГ, в 2017 году покажет положительный, хотя все еще скромный, рост ВВП на уровне 1%. «Это будет способствовать улучшению положения во всем регионе благодаря торговым и финансовым связям между странами. Только экономика Беларуси, как ожидается, опять покажет сокращение в 2017 году», — прогнозирует Moody’s.
В долгосрочной перспективе ожидается, что темпы роста экономик стран СНГ останутся невысокими, и это будет ключевым сдерживающим фактором для их суверенных рейтингов.
В январе—ноябре прошлого года белорусский ВВП снизился на 2,7%. При этом официальный прогноз на 2016 год, утвержденный в декабре 2015-го, предусматривал рост ВВП на 0,3%.
По прогнозам белорусских властей, ВВП Беларуси в 2017 году вырастет на 1,7%.
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