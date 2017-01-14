Россельхознадзор запретил поставки продукции Бурунди в РФ через Беларусь
Экономика
13 января 2017
АА
Россельхознадзор с 16 января 2017 года запретил поставки продукции из Бурунди через Белоруссию в связи с риском попадания на территорию России товаров из стран, попавших под ограничения.
фото: rsnrd.ru
Россельхознадхор отметил «значительное увеличение» объемов поставок в Россию из Беларуси происхождением из Республики Бурунди в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Республики Беларусь. В связи с отсутствием информации об объемах выращивания и производства данной растительной продукции в Бурунди, российское ведомство сделало вывод об опасности ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под санкции. В связи с этим Россельхознадзор с 16 января 2017 года разрешает только прямые поставки в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска происхождением из Республики Бурунди в сопровождении фитосанитарных сертификатов Республики Бурунди через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза.
Ранее сообщалось, что с 14 декабря запрещается реэкспорт растительной продукции из Экваториальной Гвинеи в РФ через Беларусь по тем же причинам.
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