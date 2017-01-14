В первом квартале Беларусь получит 4 миллиона тонн российской нефти
Экономика
13 января 2017
АА
Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
russia-now.com
В декабре советник президента "Транснефти" Игорь Демин говорил журналистам, что компания планировала поставить в Беларусь в первом квартале 2017 года 4,5 миллиона тонн нефти, но возможна корректировка, напоминает РИА Новости.
Ранее РФ планировала поставлять в 2016–2024 годах в Беларусь 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что снижение беспошлинных поставок российской нефти в Беларусь в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ.
Нефтегазовый спор между РФ и Беларусью длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ. Белорусская сторона не раз порывалась поднять тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.
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