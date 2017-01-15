Внешний оборот Беларуси сократился на 11,8 процента за январь-ноябрь 2016 года
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 января 2017
АА
По данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь 2016 года внешнеторговый оборот Беларуси сократился на 11,8%, составив немногим более 46 млрд долларов.
В январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил более 46 млрд долларов , в том числе экспорт – 21,28 млрд долларов, импорт – 24,74 млрд долларов. К уровню января-ноября 2015 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 88,2%, экспорт – 86,7%, импорт – 89,5%.
По итогам января-ноября 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 0,1%, импорт сократился на 3,2% при снижении средних цен экспорта на 13,4%, импорта – на 7,6%.
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