По прямым инвестициям из Китая Беларусь уступает Казахстану, России, Таджикистану и Кыргызстану

Несмотря на созданный китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», рассчитанный на инвесторов из Китая, Беларусь остается на задворках китайской инвестиционной экспансии не только в мире, но даже в СНГ.

Согласно исследованию Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций 2016», по объему накопленных по итогам 2015 года китайских прямых инвестиций Беларусь занимает пятое место среди восьми стран региона (членов ЕАЭС, а также Азербайджана, Таджикистана). По этому показателю нашу страну опережают Казахстан, Россия, Таджикистан и Кыргызстан и, не исключено, скоро обойдет Украина.

Как отмечено авторами доклада, Китай продолжает оставаться лидером среди азиатских стран по накопленным прямым иностранным инвестициям (ПИИ) в странах ЕАЭС и Центральной Азии даже несмотря на некоторое сокращение их объемов по итогам 2015 года. По итогам 2015 года этот показатель составил 27,4 млрд долларов, тогда как годом ранее был 27,7 млрд долларов. Сокращение связано в основном с выходом китайского инвестора из капитала российского «Уралкалия».

Наибольшая доля китайских ПИИ в этом регионе сосредоточена в Казахстане, их накопленный объем там достиг 21 млрд долларов. Главной отраслью для китайских инвесторов в этой стране является топливный комплекс, а также нефте- и- газотранспортная отрасль. Так, в 2015 году в Казахстане было завершено строительство крупных инфраструктурных объектов: магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шимкент, соединяющего запад республики с южными регионами, и нитки «С» магистрального газопровода Казахстан - Китай. В сентябре 2015 года стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по совместному развитию проектов СЭЗ «Хоргос» и международной логистической зоны ШОС в г. Ляньюньган. Согласно документу, предполагается выделение Пекином 600 млн долларов прямых инвестиций на финансирование казахстанской части СЭЗ.

«Вместе с тем с активизацией концепции «Один пояс, один путь» китайские инвесторы начинают проявлять интерес и к другим отраслям. Всего в 2015 году в рамках совместной китайско-казахстанской инвестиционной программы было отобрано 52 проекта, в случае реализации которых общий объем инвестиций может составить около 22 млрд долларов. Ожидается, что большая часть инвестиций будет осуществляться китайскими компаниями, в том числе и за счет кредитов китайских институтов развития, а также Фонда Шелкового пути», - отмечается в докладе ЦИИ ЕБР.

Второе место по объемам накопленных ПИИ из Китая принадлежит России – это примерно 3,5 млрд долларов.

Как говорится в докладе, в 2015 году активность китайских инвесторов на российском рынке была невысока. Тому было несколько причин, которые приведены в отчете.

Во-первых, большинство крупных сделок были заключены в 2011–2014 годах, и они ждут своей окончательной реализации. Во-вторых, китайские компании, опасаясь попасть под действие санкций со стороны ЕС и США, заняли выжидательную позицию (Китай не присоединился к режиму санкций, но китайские компании, работающие на рынках США и ЕС, могут попасть под них). В-третьих, некоторые китайские инвесторы, предполагая ухудшение экономической ситуации в России, ждут более выгодных предложений.

К крупным проектам, реализованным в 2015–2016 годах в России китайскими инвесторами, авторы доклада отнесли вхождение китайской компании Sinopec в капитал российской компании «Сибур» с 10%-ной долей; приобретение в ноябре 2015 года китайской девелоперской компанией «Юминь» 51% акций Красноярского краевого расчетного центра; продажа 23.1% акций российской группы компаний «Детский мир» Российско-Китайскому инвестиционному фонду; покупка консорциумом частных китайских инвестиционных фондов 13.3% акций Быстринского проекта ГМК «Норильский никель».

Однако в феврале 2016 года были прерваны переговоры об инвестировании около 6 млрд в строительство новой ветки московского метро и недвижимости вокруг нее китайскими компаниями (в связи с девальвацией российского рубля и нестабильностью российской экономики), а осенью 2015 года Китай полностью вышел из капитала российской компании «Уралкалий», продав 12.5% акций. Также свое присутствие на российском рынке сократили несколько китайских банков, в частности Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China.

Третье место по китайским ПИИ по итогам 2015 года занял Таджикистан. Объем средств, вложенных китайскими инвесторами в его экономику, оценивается примерно в 2 млрд долларов. Четвертая позиция – у Кыргызстана с суммой около 1 млрд долларов.

Беларусь, как говорилось выше, только пятая. Китайские ПИИ в ее экономику оцениваются экспертами ЦИИ ЕБР в около 0,5 млрд долларов. Причем, судя по темпам развития белорусско-китайского инвестиционного сотрудничества, скоро с этой позиции нашу страну может сместить Украина.

В этой стране в поле зрения китайских инвесторов попало Новоконстантиновское месторождение урана. Интересует китайцев сельское хозяйство нашей южной соседки. Так, продолжается строительство компанией COFCO зернового терминала в Николаевском порту, стоимость проекта оценивается в 75 млн долларов. Помимо этого, в 2015 году COFCO завершила покупку гонконгской Noble Agri, владеющей несколькими сельскохозяйственными предприятиями в Украине, что позволило контролировать всю цепочку производства зерновых и масличных культур - от выращивания культур до поставки готовой продукции.

Как отмечается в докладе, ПИИ играют важную, но не всегда ключевую роль в продуманной долгосрочной стратегии Пекина по укреплению своих позиций в этом регионе.

«Для достижения этой цели Китай использует комплексный подход, включающий льготные кредиты (в том числе «связанные»), подрядные работы, ПИИ, торговый прессинг, а в соседних с Китаем странах – и трудовую миграцию. В качестве примера можно привести льготный кредит китайского «Эксимбанка» в размере 68 млн долларов на строительство железнодорожного тоннеля Вахдат - Яван в Таджикистане с условием, чтобы подрядчиком проекта была выбрана китайская компания. Такой подход ведет к обострению проблемы занятости местного населения и вытеснению с рынка местных фирм в странах - партнерах Китая. Кроме того, резко растет задолженность стран перед Китаем, как это происходит в Таджикистане, Украине, Беларуси. В подтверждение- один факт: в конце 2015 года восемь солнечных электростанций в Украине перешли в собственность компании-застройщика CNBM в счет уплаты долга по товарному кредиту. В Таджикистане так же была опробована формула «инвестиции в счет природных ресурсов», когда в 2014 году китайской компании TBEA в обмен на строительство Душанбинской ТЭЦ-2 стоимостью около 30 млн долларов было дано право на проведение геологоразведочных работ на двух золоторудных месторождениях с последующей передачей права на освоение одного из них», - предупреждают аналитики ЦИИ ЕБР.