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Беларусь приостановила поставки мяса птицы из нескольких стран

Экономика

16 января 2017

АА

Беларусь ограничила поставки мяса птицы из нескольких европейских стран. Ограничения связаны со вспышками птичьего гриппа.

Беларусь приостановила поставки мяса птицы из нескольких стран

фото: ura.ru

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории административной территории Женева Швейцарии, округа Вировитичко-Подравска Хорватии и Северо-восточного региона Румынии зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В этой связи вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих территорий живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этих регионов отменяются. 

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