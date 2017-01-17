Минэкономики готово слушать даже самые радикальные предложения бизнеса
Экономика
16 января 2017
АА
Министерство экономики заинтересовано в более активной самоорганизации бизнеса и готово слушать любые его предложения, даже самые радикальные.
фото: nv-online.info
Об этом заявил заместитель директора департамента по предпринимательству Минэкономики Александр Калиновский 16 января на заседании круглого стола в рамках проекта «Публично-частный диалог» программы Восточного партнерства EastInvest II, пишет БелаПАН.
По его словам, точно не известно, сколько представителей бизнеса в Беларуси состоят в предпринимательских союзах. «Важный вопрос, который беспокоит Минэкономики, — это членство бизнеса в ассоциациях и союзах. К сожалению, сегодня не существует точных статистических данных о том, какое количество субъектов малого и среднего предпринимательства состоит в подобного рода организациях. По разным выборочным исследованиям, эти цифры колеблются в диапазоне от 5 до 15% [от их общего количества]. Это, в общем-то, немного», — отметил Калиновский.
Представитель министерства подчеркнул, что для эффективного диалога бизнеса и власти необходимо повышать охват и представительство бизнесменов в деловых союзах. «Мы готовы сегодня слушать любые предложения, любые решения — даже самые радикальные. Всем известно, что в ряде стран Европейского союза законодательно введено обязательное членство предпринимателей в бизнес-ассоциациях. Такие варианты мы тоже готовы рассматривать, если будут такие предложения, почему бы и нет. Но в этом вопросе мы не хотим принимать поспешных решений, будем работать исключительно во взаимодействии с союзами и ассоциациями», — уточнил он.
При этом Калиновский подчеркнул, что министерство рассматривает работающие в стране бизнес-ассоциации как важное звено при подготовке государственных решений. Чиновник уточнил, что важность такого взаимодействия возрастет после планируемого введения в 2017 году механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов, касающихся предпринимательской деятельности. «Когда этот механизм заработает, то объем и нагрузка на бизнес-союзы, на отдельных членов бизнес-сообщества возрастет», — сказал он.
Замдиректора департамента обратил внимание, что со своей стороны Минэкономики предложило усилить представительство бизнеса в действующих при госорганах общественно-консультативных советах. В результате в октябре прошлого года постановлением правительства закреплена норма о том, что не менее половины состава таких советов должны представлять предприниматели.
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