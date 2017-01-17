Пивовары Беларуси в 2016 году увеличили прибыль в 4,5 раза
Экономика
16 января 2017
АА
Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Иван Маковский. По его данным по итогам года 2016 пивоваренных организаций составила 36,6 млн рублей, что превышает показатель 2015 года в 4,5 раза.
"В 2016 году, как и в последние годы, потребительский рынок пива Беларуси характеризуется стабильностью и насыщенным ассортиментом. Выполняются поручения главы государства по финансовому оздоровлению пивоваренных организаций и повышению их эффективности работы. В прошлом году все организации отрасли сработали эффективно и обеспечили прибыльную работу. По итогам года она составит 36,6 млн рублей, что превышает показатель 2015 года в 4,5 раза", - рассказал Иван Маковский.
По оперативной информации, в целом по отрасли за 2016 год прибыль от реализации продукции составит 82,1 млн рублей, или 146,6% к уровню 2015 года. При этом производство пива составило 43 млн дал (105,9% к 2015 году). Объем реализации пива на внутренний рынок составил 33,7 млн рублей. Удельный вес продажи отечественного продукта организациями торговли в розничном товарообороте за январь-сентябрь 2016 года составил 83,2%, что на 2,1 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Как отметил зампред "Белгоспищепрома", несмотря на общую тенденцию снижения объема потребления населением пива, а также стагнацию этого рынка в России и Украине, наблюдается положительная динамика в развитии отрасли, пишет БЕЛТА.
"Последние годы мы работали по тем условиям, которые были заложены в соглашении между "Белгоспищепромом" и пивоваренными компаниями. Сейчас действие соглашения истекло, и мы должны выработать новый документ", - резюмировал Иван Маковский.
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