Пивовары Беларуси в 2016 году увеличили прибыль в 4,5 раза

Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Иван Маковский. По его данным по итогам года 2016 пивоваренных организаций составила 36,6 млн рублей, что превышает показатель 2015 года в 4,5 раза.

"В 2016 году, как и в последние годы, потребительский рынок пива Беларуси характеризуется стабильностью и насыщенным ассортиментом. Выполняются поручения главы государства по финансовому оздоровлению пивоваренных организаций и повышению их эффективности работы. В прошлом году все организации отрасли сработали эффективно и обеспечили прибыльную работу. По итогам года она составит 36,6 млн рублей, что превышает показатель 2015 года в 4,5 раза", - рассказал Иван Маковский.

По оперативной информации, в целом по отрасли за 2016 год прибыль от реализации продукции составит 82,1 млн рублей, или 146,6% к уровню 2015 года. При этом производство пива составило 43 млн дал (105,9% к 2015 году). Объем реализации пива на внутренний рынок составил 33,7 млн рублей. Удельный вес продажи отечественного продукта организациями торговли в розничном товарообороте за январь-сентябрь 2016 года составил 83,2%, что на 2,1 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как отметил зампред "Белгоспищепрома", несмотря на общую тенденцию снижения объема потребления населением пива, а также стагнацию этого рынка в России и Украине, наблюдается положительная динамика в развитии отрасли, пишет БЕЛТА.

"Последние годы мы работали по тем условиям, которые были заложены в соглашении между "Белгоспищепромом" и пивоваренными компаниями. Сейчас действие соглашения истекло, и мы должны выработать новый документ", - резюмировал Иван Маковский.