Страны ЕАЭС будут компенсировать нарушения в сфере господдержки АПК

Страны ЕАЭС будут компенсировать нарушения в сфере господдержки сельского хозяйства.

Как сообщается в пресс-релизе ЕАЭС, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок выплаты компенсации в случае нарушения государством союза обязательств по господдержке АПК. Нарушениями являются превышение разрешенного уровня господдержки или применение запрещенных субсидий, пишет interfax.by.

Размер компенсации зависит от вида нарушения и равен величине превышения установленного объема поддержки или объему запрещенных субсидий. Она распределяется между государствами ЕАЭС пропорционально стоимостным объемам взаимной торговли сельхозпродукцией.

В случае применения запрещенных субсидий в отношении конкретной продукции компенсация распределяется пропорционально долям государств-членов в общем объеме взаимной торговли этим сельскохозяйственным товаром. Если господдержка предоставлена сверх разрешенного объема, компенсация распределяется пропорционально долям государств-членов в объеме торговли всеми сельскохозяйственными товарами с государством, нарушившим обязательства.

Порядок принят с учетом методологии расчета господдержки сельского хозяйства и форм уведомлений о ее объемах, которые ранее утвердил совет ЕЭК.

Как заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, слова которого приводятся в пресс-релизе, с принятием порядка выплаты компенсации ЕАЭС завершил формирование нормативной правовой базы в области сельскохозяйственных субсидий.