Беларусь не вошла в топ-50 стран с инновационной экономикой
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 января 2017
АА
Агентство Bloomberg составило топ-50 стран с инновационной экономикой. В рейтинг вошли все соседи Беларуси, а вот самой ее там не оказалось.
Индекс инноваций Bloomberg составляется на основе оценок семи показателей: затраты на НИОКР, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и число исследователей.
Лидером рейтинга осталась Южная Корея. За ней следует Швеция, обошедшая Германию. Аналитики Bloomberg отмечают, что хотя власти Швеции подняли налоги для бизнеса, жители страны сами по себе очень индивидуалистские и стремятся продвинуться и разбогатеть за счет выдвижения новых идей.
Из соседей нашей страны в рейтинг вошли буквально все: Россия (26 место) Литва (32-е место), Эстония (33-е), Латвия (39-е), Украина (42-е) Казахстан (48-е), Польша (22-е). Однако самой Беларуси в рейтинге вообще нет.
Следует отметить, что Bloomberg не единственный, кто негативно оценивает достижения Беларуси на пути построения инновационной экономики.
Так, например, в версии рейтинга «Глобальный инновационный индекс — 2016»Беларусь заняла всего лишь 79-е место из 128 стран. При этом она потеряла сразу 26 позиций в сравнении с рейтингом 2015 года.
В 2016 году в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 15,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,4%.
Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Иван Маковский. По его данным по итогам года 2016 пивоваренных организаций составила 36,6 млн рублей, что превышает показатель 2015 года в 4,5 раза.
Беларусь имеет право обратиться в суд по вопросу поставок продовольствия в Россию, заявила сегодня на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.
Несмотря на созданный китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», рассчитанный на инвесторов из Китая, Беларусь остается на задворках китайской инвестиционной экспансии не только в мире, но даже в СНГ.
По данным международного рейтингового агентства Moody’s, рост экономики всех стран СНГ в 2017 году должен несколько ускориться по сравнению с 2016 годом, и лишь экономика Беларуси, как ожидается, опять покажет сокращение.
Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским в понедельник на встрече с главой Администрации Специального автономного района Гонконг Лян Чжэньином достигла договоренности о взаимной отмене виз.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.