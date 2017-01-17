Производство сельхозпродукции увеличилось в Беларуси на 3,4 процента
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 января 2017
АА
В 2016 году в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 15,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,4%.
Как сообщил Национальный статистический комитет, наибольший удельный вес в общем объеме продукции сельского хозяйства занимает Минская область (24,7%), далее следуют Брестская область (18,6%), Гродненская (15,9%), Гомельская (15,5%), Могилевская (12,9%) и Витебская область (12,3%).
На долю сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, приходится 80,1% произведенной продукции, хозяйств населения – 19,9%.
В сельскохозяйственных организациях объем производства продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 12,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в 2015 году.
Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Иван Маковский. По его данным по итогам года 2016 пивоваренных организаций составила 36,6 млн рублей, что превышает показатель 2015 года в 4,5 раза.
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