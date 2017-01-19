Москва оценила диалог с Беларусью по нефтегазовым вопросам как продуктивный
Экономика
19 января 2017
АА
Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе.
фото: bdg.by
Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании нефтегазовых вопросов в Москве, промежуточные итоги ожидаются на следующей неделе, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС.
"Белорусы сейчас в Москве, там делегация во главе с замминистра. Я думаю, на следующей неделе будут промежуточные итоги переговоров", - сказал он.
Лукашенко считает необходимым исключить административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков. Однако при этом он потребовал «навести порядок» с инвесторами, которые получили землю и не исполняют своих обязательств.
Несмотря на планы правительства по диверсификации белорусского экспорта, снижения поставок белорусского продовольствия в Россию не планируется. Предприятия Минсельхозпрода намерены наращивать там свое присутствие параллельно с освоением новых рынков.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
В 2016 году в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 15,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,4%.
Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Иван Маковский. По его данным по итогам года 2016 пивоваренных организаций составила 36,6 млн рублей, что превышает показатель 2015 года в 4,5 раза.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.