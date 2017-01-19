Рекорд на Белорусской товарной бирже: за день продано лесопродукции на 7,2 млн евро

В том числе продано 53,4 тыс. куб. м пилопродукции (54% от выставленного объема) на сумму 5,8 млн евро, а также 92,3 тыс. куб. м щепы топливной (23% от общего предложения товара) на сумму 1,4 млн евро.
В торгах приняли участие 55 покупателей из стран Европейского союза. «Благодаря конкуренции между ними белорусские экспортеры только за одну торговую сессию получили более 95 тыс. евро дополнительной выручки», — сообщила пресс-служба.
Отмечается, что за последние несколько лет это одна из самых успешных торговых сессий с данной продукцией. Так, предыдущие крупные биржевые торги топливной щепой на экспорт состоялись в июле 2014 года, когда было продано 114,9 тыс. куб. м. В последующем сделки с данным товаром заключались в меньших объемах. "Что касается пилопродукции, то, несмотря на стабильно высокий спрос на эту позицию на биржевых торгах, сопоставимый объем экспортных продаж был зафиксирован только в июне 2015 года, когда зарубежные покупатели приобрели 56,39 тыс. куб. м пиломатериалов.
«Рост объемов продаж пиломатериалов и щепы стал результатом работы БУТБ по привлечению на торги компаний-нерезидентов, а также заинтересованности отраслевого оператора УП "Беллесэкспорт" в более активном применении биржевого механизма при реализации лесопродукции», — считают на бирже.
Как отмечают эксперты, ключевое место среди природных богатств Беларуси занимают леса. На их долю приходится 39,5% всей ее территории. Общая площадь земель лесного фонда Беларуси — более 9,5 млн. га. Запас древесины на корню оценивается в 1,7 млрд куб. м, в том числе спелой древесины — 263 млн куб. м. Ежегодно в лесах республики прирастает свыше 32,1 млн куб. м древесины. По целевому назначению 49% занимают эксплуатационные леса, остальная площадь – санитарно-гигиенические и оздоровительные, защитные, водоохранные леса и особо охраняемые природные территории. На одного жителя страны приходится более 0,85 га покрытых лесом земель и более 173 куб. м древесного запаса. По ряду лесосырьевых показателей Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы.
Все леса в Беларуси являются исключительной собственностью государства. Лесное хозяйство — динамично развивающаяся отрасль реального сектора экономики. В 2015 году в лесах республики заготовлено 19,2 млн куб. м ликвидной древесины. Это ставит Беларусь в ряд основных европейских экспортеров лесопродукции.
Система реализации лесопродукции в стране регулируется рядом законодательных актов. Белорусская универсальная товарная биржа — основная торговая площадка, на которой белорусская древесина и продукция ее переработки реализуется как внутри республики, так и на экспорт. Активно действующих зарубежных покупателей –—230 из 20 стран. Крупнейшие потребители — Литва, Польша, Германия, Латвия, Эстония, Словакия, Китай, Великобритания, Нидерланды. Общий объем лесопродукции, проданной на биржевых торгах в 2016 году, — 14,80 млн куб. м (в денежном выражении — 895,16 млн рублей, или 410,05 млн евро).
Лукашенко считает необходимым исключить административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков. Однако при этом он потребовал «навести порядок» с инвесторами, которые получили землю и не исполняют своих обязательств.
Несмотря на планы правительства по диверсификации белорусского экспорта, снижения поставок белорусского продовольствия в Россию не планируется. Предприятия Минсельхозпрода намерены наращивать там свое присутствие параллельно с освоением новых рынков.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
В 2016 году в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 15,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,4%.
Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Иван Маковский. По его данным по итогам года 2016 пивоваренных организаций составила 36,6 млн рублей, что превышает показатель 2015 года в 4,5 раза.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
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