Лукашенко: Сокращение поставок российской нефти должно быть замещено альтернативными вариантами
Экономика
20 января 2017
АА
Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.
фото: sharij.net
«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», - заявил глава государства, передает БЕЛТА.
Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. «И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», - сказал президент.
«Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси», - добавил глава государства.
Лукашенко считает необходимым исключить административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков. Однако при этом он потребовал «навести порядок» с инвесторами, которые получили землю и не исполняют своих обязательств.
Несмотря на планы правительства по диверсификации белорусского экспорта, снижения поставок белорусского продовольствия в Россию не планируется. Предприятия Минсельхозпрода намерены наращивать там свое присутствие параллельно с освоением новых рынков.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.