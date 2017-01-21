Беларусь продлила срок действия новых тарифов на транзит российской нефти
Экономика
21 января 2017
АА
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси отменило крайнюю дату в сроке действия тарифов на транспортировку нефти.
belarus-online.by
Согласно документу, опубликованному на правовом интернет-портале, в ранее действовавший документ (от 30 декабря 2016 года) исключен пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года.
Новое поступление вступает в силу с 1 февраля 2017 года, сообщает РИА Новости.
Согласно предыдущему постановлению ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке нефти были проиндексированы на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - на 7,7%.
Ранее в МАРТ пояснили, что рост тарифов на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти на 11,76% и на 7,7% на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" связан с повышением действующих ставок на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год.
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