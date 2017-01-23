БелТПП: Беларусь может вступить в ВТО до конца года
Экономика
23 января 2017
АА
Скоро состоится очередной раунд переговоров по втсуплению Беларуси в ВТО. Белорусская торгово-промышленная палата не исключает, что вступление может состояться уже в этом году.
Об этом заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Всегда неблагодарное дело называть сроки, но я не исключаю, что до конца этого года. Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках», — сказал Владимир Улахович.
«Мы во многом уже работаем по принципам ВТО, потому что Евразийский экономический союз построен на тех же принципах. Единственное, что мы должны сделать — это принять все переходные меры по защите наших финансовых институтов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех странах, которые входят в ВТО. А по большому счету мы работаем на принципах ВТО», — констатировал глава БелТПП.
По его мнению, больших барьеров для вступления страны в ВТО сейчас не существует. «При нашем желании мы очень быстро станем членами ВТО», — резюмировал он.
Делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко примет участие в раунде переговоров по присоединению Беларуси к ВТО 23−26 января. Помимо этого, запланировано проведение двусторонних переговоров с более чем 10 странами — членами организации.
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