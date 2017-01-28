В Беларуси сократили количество стартап-мероприятий
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
23 января 2017
АА
Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение 199 стартап-мероприятий, что значительно меньше, чем в 2016 году.
Как сообщила пресс-служба Минэкономики, поддержка стартап-движения является одним из значимых инструментов развития инновационного предпринимательства в Беларуси. Поэтому в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы предусматривается продолжить работу по поддержке и развитию стартап-движения.
Практика подготовки ежегодных Планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 года и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти.
По итогам реализации мероприятий за 2012-2016 годы достигнуты следующие результаты:
№ п/п
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
1
Количество стартап-мероприятий
167
157
123
171
375
2
Общее количество участников стартап-мероприятий, чел
8 100
4 179
4 866
15 168
19 840
3
Количество рассмотренных бизнес-проектов
917
706
767
1464
1668
4
Количество профинансированных
бизнес-проектов
35
11
5
22
20
В настоящее время Министерство экономики взаимодействует с порядка 20 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность по организации и проведению стартап-мероприятий на территории Беларуси.
Кроме этого, для обеспечения взаимодействия вышеуказанных организаций с органами государственного управления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в Беларуси.
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