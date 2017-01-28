МИД Беларуси считает, что страна де-факто уже живет по стандартам ВТО
Экономика
24 января 2017
АА
Об этом было заявлено на заседание рабочей группы Всемирной торговой организации по вступлению Беларуси. В мероприятии приняли участие более 40 стран-членов ВТО.
В ходе заседания белорусская делегация представила информацию об экономической политике страны и ее внешнеторговом режиме. Особый акцент был сделан на предпринятых с момента поручения президента Беларуси в 2016 году шагах по обеспечению соответствия правил работы национальной экономики стандартам ВТО.
Государства ВТО подчеркнули стратегическую заинтересованность во вступлении Беларуси в Организацию. Высказана удовлетворенность качеством представленных белорусских документов и полученных устных ответов, что, по их мнению, демонстрирует серьезность и глубину проделанной работы, а также наличие соответствующей политической воли Беларуси на вступление в Организацию.
Глава белорусской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь в значительной степени де-факто уже живет по стандартам ВТО и намерена активно добиваться членства, чтобы воспользоваться всеми прогрессивными механизмами организации.
Андрей Евдоченко заявил, что вступление в ВТО – это большая внутригосударственная работа, требующая выверенного подхода, обеспечивающего развитие секторов национальной экономики и сохранение социальной стабильности. При этом открытие национального рынка для внешней конкуренции должно происходить на подготовленной почве и на условиях, которые позволят Беларуси постепенно подготовиться к новым реалиям, сообщается на сайте МИД Беларуси.
Венчурный фонд на 20 млн долларов создадут в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами.
Предусмотрена замена льготного кредитования жилищного строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой таких лиц за счет бюджетных средств.
Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение 199 стартап-мероприятий, что значительно меньше, чем в 2016 году.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия "Бизнес центра Дана" и Торгового дома "Дана Мол" в рамках проекта "Маяк Минска".
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.