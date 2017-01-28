МИД рассказал о том, чем занимается белорусская делегация на переговорах в Женеве
Экономика
24 января 2017
АА
Беларусь видит интерес со стороны Всемирной торговой организации по вступлению в нее республики, заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко
фото: sputnik.by
Белорусская делегация во главе с Евдоченко 23-26 января находится в Женеве, где проводит очередной раунд переговоров по присоединению республики к ВТО. Запланировано проведение двусторонних переговоров с более чем десятью странами — членами организации, пишет Sputnik.
"Подтвердились наши ожидания от переговорного процесса", — заявил Евдоченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером.
По его словам, в этот день у белорусской делегации прошла встреча с председателем рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси, постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.
"Также мы провели встречу с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо. Состоялись предметные переговоры с представителями департамента по присоединению новых стран", — рассказал Евдоченко. По его словам, стороны подтвердили взаимный интерес по присоединению Беларуси к ВТО.
Венчурный фонд на 20 млн долларов создадут в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами.
Предусмотрена замена льготного кредитования жилищного строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой таких лиц за счет бюджетных средств.
Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение 199 стартап-мероприятий, что значительно меньше, чем в 2016 году.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия "Бизнес центра Дана" и Торгового дома "Дана Мол" в рамках проекта "Маяк Минска".
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.