- 10:33
-
16:28
КГБ рассказал о причинах задержания Кныровича: взятки, заказные торги, уклонение от налогов
-
15:21
Лукашенко сделал новые назначения и напомнил об исполнительной дисциплине на местах
-
14:30
Премьеры Беларуси и Сербии приняли участие в открытии комплекса "Дана Молл" в Минске
Средняя зарплата в декабре выросла до 801 рубля
24 января 2017
Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2016 года составила 801,6 рублей.
фото: tut.by
В ноябре она равнялась 717,6 рублей, сообщает Национальный статистический комитет.В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в декабре равнялась 408 долларам. В ноябре она составила 370 долларов.
-
Названы крупнейшие налогоплательщики двух регионов Беларуси.
-
Венчурный фонд на 20 млн долларов создадут в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
-
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами.
-
Регистрация новых резидентов индустриального парка "Великий камень" организована по принципу одного окна.
-
Об этом он заявил 26 января на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем в расширенном составе.
-
Всего за год в абсолютном алкоголе продано 6 млн 954,1 тыс. дал алкогольных напитков и пива (на 7,1% меньше, чем в 2015 г.).
-
В целом же отказ от доведения до предприятий валовых показателей, похоже, оказал благотворное влияние на реальный сектор, который в 2016 году меньше прежних лет работал на склад.
-
Комитет государственного контроля установит жесткий контроль за положением дел в лесохозяйственной отрасли, заявил председатель КГК Беларуси Леонид Анфимов.
-
В 2016 году организациями всех форм собственности построено 48,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 4285,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
-
За 2016 год в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 1131,6 млн рублей, из них в местный бюджет – 998,7 млн рублей, в республиканский – 132,9 млн рублей.
-
Более 712 млн рублей будет выделено в текущем году на мероприятия Госпрограммы развития аграрного бизнеса в Беларуси.
-
По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в 2016 году "серый " ввоз легковых автомобилей сократился более чем в три раза. Дилеры называют это стратегической победой над перегонщиками.
-
Об этом было заявлено на заседание рабочей группы Всемирной торговой организации по вступлению Беларуси. В мероприятии приняли участие более 40 стран-членов ВТО.
-
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поручил активнее использовать для развития электронного правительства созданную инфраструктуру
-
Об этом сообщил сегодня министр спорта и туризма Александр Шамко после заседания рабочей группы для выработки предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма.
-
Александр Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам, сообщает пресс-служба президента.
-
23 января 2017 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заключена крупнейшая в истории биржевая сделка по закупке 120 тыс. тонн угля на сумму 8,64 млн долларов.
-
Предусмотрена замена льготного кредитования жилищного строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой таких лиц за счет бюджетных средств.
-
Беларусь видит интерес со стороны Всемирной торговой организации по вступлению в нее республики, заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко
-
Министр экономики Владимир Зиновский утвердил План проведения стартап-мероприятий в на 2017 год. Согласно документу, запланировано проведение 199 стартап-мероприятий, что значительно меньше, чем в 2016 году.
-
Минский автозавод (МАЗ) и китайская компания Zoomlion в ближайшие недели создадут совместное предприятие и начнут выпускать в Могилеве спецмашины для рынков стран СНГ и Евросоюза.
-
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия "Бизнес центра Дана" и Торгового дома "Дана Мол" в рамках проекта "Маяк Минска".
-
Тарифные оклады врачам-интернам в Беларуси повышаются на 40%.
-
В Турции хотят продвигать страну не только как пляжное направление отдыха, чтобы привлечь больше иностранцев.
-
Крупная партия мебели и постельных принадлежностей изъята брестскими таможенниками
На сколько «потяжелеют» жировки минчан в результате решения горисполкома?
В "Великом камне" создадут венчурный фонд на 20 миллионов долларов
Слесари-газовщики из Борисова получили приговоры по делу о гибели двух семей
За оскорбление белорусского языка в соцсетях Василия Ворущенко суд приговорил к максимально возможному наказанию — штрафу в 10 базовых величин.
-
-
ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов в Беларуси, но констатировала ряд системных проблем
Ермошина: около 4 тысяч избирателей не донесли бюллетени до урн
«Некоторые улучшения» при «серьезных проблемах» - США дали оценку выборам в Беларуси
Президент Беларуси обсудил результаты парламентских выборов с главой Администрации
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.
-
-
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-