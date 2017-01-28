КГК установит жесткий контроль над лесом

Комитет государственного контроля установит жесткий контроль за положением дел в лесохозяйственной отрасли, заявил председатель КГК Беларуси Леонид Анфимов.
"Президент вчера на совещании покритиковал за ослабление контроля за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Этот контроль усилим, чтобы навести здесь порядок", - отметил глава КГК.
Он подчеркнул, что в текущем году будет осуществляться постоянный контроль за реализацией важнейших инвестиционных проектов, в том числе по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, сообщает БЕЛТА.
"Глава государства поставил задачу ввести это производство до 7 ноября текущего года. В связи с этим роль КГК возрастает, максимально усилим здесь контроль", - сказал Леонид Анфимов.
Глава КГК акцентировал внимание на том, что будет продолжен контроль и за незавершенными проектами по модернизации деревообрабатывающей отрасли, поскольку они завязаны на эффективное использование древесного ресурса.
"Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет", - резюмировал Леонид Анфимов.
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