КГК установит жесткий контроль над лесом

Комитет государственного контроля установит жесткий контроль за положением дел в лесохозяйственной отрасли, заявил председатель КГК Беларуси Леонид Анфимов.

"Президент вчера на совещании покритиковал за ослабление контроля за положением дел в лесохозяйственной отрасли. Этот контроль усилим, чтобы навести здесь порядок", - отметил глава КГК.

Он подчеркнул, что в текущем году будет осуществляться постоянный контроль за реализацией важнейших инвестиционных проектов, в том числе по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, сообщает БЕЛТА.

"Глава государства поставил задачу ввести это производство до 7 ноября текущего года. В связи с этим роль КГК возрастает, максимально усилим здесь контроль", - сказал Леонид Анфимов.

Глава КГК акцентировал внимание на том, что будет продолжен контроль и за незавершенными проектами по модернизации деревообрабатывающей отрасли, поскольку они завязаны на эффективное использование древесного ресурса.

"Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет", - резюмировал Леонид Анфимов.