Правительство выделило более 712 миллионов рублей на развитие аграрного бизнеса

Более 712 млн рублей будет выделено в текущем году на мероприятия Госпрограммы развития аграрного бизнеса в Беларуси.

Такое решение закреплено постановлением Совета министров «О финансировании в 2017 году мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы и ее подпрограмм» от 23 января 2017 г. № 62.

Сумма в размере 464,7 млн рублей предусмотрена в том числе на компенсацию потерь банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" при выдаче льготных кредитов субъектам, ведущим деятельность в области агропромышленного производства, сообщила пресс-служба Совмина.

Согласно утвержденным объемам финансирования подпрограмм на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции из бюджета в этом году будет направлено 21,4 млн рублей, селекции и семеноводства - 11,2 млн рублей, развитие животноводства, переработку и реализацию продукции - 10,16 млн рублей, развитие племенного дела в животноводстве - 9,86 млн рублей, развитие рыбохозяйственной деятельности - 5,81 млн рублей. На сохранение и использование мелиорированных земель выделяется 73,4 млн рублей, инженерные противопаводковые мероприятия - 2,5 млн рублей, техпереоснащение и информатизацию агропромышленного комплекса - 782,9 тыс. рублей. На развитие и поддержку малых форм хозяйствования пойдет 8,99 млн рублей.

Финансирование программы и ряда ее подпрограмм будет выполняться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность.

Постановление № 62 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы утверждена в марте 2016-го. Ее основными целями определены повышение эффективности сельскохозяйственного производства, сбыта продукции и продуктов питания, а также обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сельхозпродукцией и продовольствием в нужных объемах.