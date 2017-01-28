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Администрация «Великого камня» обещает инвесторам регистрацию за два часа

Экономика

26 января 2017

АА

Регистрация новых резидентов индустриального парка "Великий камень" организована по принципу одного окна.

Администрация «Великого камня» обещает инвесторам регистрацию за два часа

фото: belta.by

Об этом сообщил глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" Александр Ярошенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

 "Придя в администрацию парка, любой инвестор может в течение двух часов зарегистрировать юридическое лицо. Мы обеспечиваем его постановку на учет в налоговые органы, органы статистики, выдаем разрешение на проектно-изыскательские работы, строительство и так далее", - отметил он.

Однако, по словам Александра Ярошенко, это начальная стадия реализации принципа одного окна. Функции администрации парка будут постепенно расширяться, и для их реализации будут привлечены все органы государственного управления, осуществляющие административные процедуры. "Чтобы, придя к нам, инвесторам не пришлось обращаться в какой-либо другой госорган, - подчеркнул глава администрации парка. - Это позволит создать максимально комфортные и современные условия для инвестирования и ведения бизнеса".

В данный момент, по словам Ярошенко, в индустриальном парке завершено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры стартовой зоны. По его словам, уже завершены строительные работы по устройству дорог и инженерных сетей в границах семи улиц стартовой зоны парка общей протяженностью 13 км. Это современные четырех- и шестиполосные автодороги с установленными мачтами наружного освещения, светофорными объектами, велодорожками и тротуарами. "Таким образом, сформирован каркас будущего индустриального города", - констатировал он.

 Кирилл Коротеев рассказал, что уже введены в эксплуатацию сети газоснабжения, электроснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, водозаборные насосные станции 1-го и 2-го подъема - на площадке уже есть газ, электричество, вода для целей производства и строительства. Начаты пуско-наладочные работы по площадкам очистных сооружений дождевых стоков, а в ближайшее время планируется завершить весь комплекс строительных работ очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

При этом он подчеркнул, что строительство и ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры синхронизировано со строительством объектов резидентов, по мере готовности которых запускаются соответствующие инфраструктурные сооружения. Все соответствует ранее намеченному плану, при этом строительство инфраструктуры осуществлено в сжатые сроки - в 2 раза быстрее нормативных.
 

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