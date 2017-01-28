Продажа алкогольных напитков и пива снизилась на семь процентов в 2016 году
Экономика
26 января 2017
АА
Всего за год в абсолютном алкоголе продано 6 млн 954,1 тыс. дал алкогольных напитков и пива (на 7,1% меньше, чем в 2015 г.).
фото: belnaviny.by
Реализация водки в 2016 году снизилась на 1,1% (в абсолютном алкоголе), пишет БелаПАН со ссылкой на Белстат.
В 2015 году продажа водки в натуральном выражении снизилась на 10,6% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году наблюдался рост продажи этого алкогольного напитка в натуральном выражении: в первом квартале — на 1,1%, первом полугодии — на 0,3%, январе—сентябре — на 0,7%.
За 2016 год продано 3 млн 416 тыс. дал водки в абсолютном алкоголе (до третьего квартала давались данные в натуральном выражении), ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 49,1% (в 2015 году — 46,1%).
Через розничную торговую сеть реализовано алкогольных напитков и пива на 3,1 млрд рублей (10,1% розничного товарооборота торговли).
Пива продано 1 млн 368,1 тыс. дал в абсолютном алкоголе, что на 0,8% меньше, чем за 2015 год. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 19,7% (в 2015-м — 18,4%).
Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 299,8 тыс. дал (на 11,7% меньше), виноградных вин — 459,9 тыс. дал (на 8,9% меньше), плодовых вин — 1 млн 48,8 тыс. дал (на 26,2% меньше). Плодовые вина заняли 15,1% в объеме продаж алкогольной продукции (в 2015 году — 19%).
Коньяка, коньячных изделий и бренди продано 160,8 тыс. дал (на 10,7% меньше), игристых вин, включая шампанское, — 154,1 тыс. дал (на 0,8% меньше), слабоалкогольных напитков — 46,6 тыс. дал (на 15,1% меньше).
Как ранее сообщалось, в настоящее время проходит согласование проекта указа президента "Об отдельных вопросах регулирования розничной торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками", подготовленного Министерством внутренних дел. Документ предусматривает ограничение времени продажи алкогольных напитков с 9 до 22 часов. Кроме того, в магазинах площадью более 400 квадратных метров должны появиться обособленные отделы по продаже алкоголя.
В МВД считают, что в результате ужесточения порядка продажи алкоголя государство в финансовом плане выиграет, так как доходы от реализации алкогольной продукции в два раза меньше расходов, которые идут на ликвидацию последствий ее вредного потребления.
Вместе с тем категорически против принятия указа в таком виде выступают представители розничных сетей. 20 октября 2016 года они провели пресс-конференцию, на которой заявили, что ужесточение условий реализации алкогольной продукции будет иметь негативные последствия, приведет к закрытию многих магазинов и росту цен на потребительском рынке.
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