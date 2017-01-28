Гродненщина – плотно на табаке, на Могилевщине энергетики потеснили «алкоголиков»
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
27 января 2017
АА
Названы крупнейшие налогоплательщики двух регионов Беларуси.
kp.by
Самая стабильная ситуация на протяжении многих последних лет – в Гродненской области. Здесь список крупнейших налогоплательщиков возглавляет Гродненская табачная фабрика «Неман». В первую пятерку также стабильно входят еще четыре предприятия, из года в год «разыгрывающие» между собой места в ней.
На втором месте в 2016 году осталось «Гродноэнерго», а «Лидское пиво» оттеснило Гродненский ЛВЗ и «Гроднооблгаз».
Как отмечает ИМНС по Гродненской области, 15 бюджетообразующих организаций в 2016 году обеспечили 47,2% доходов бюджета. Ими уплачено 865,9 млн. рублей и по сравнению с 2015 годом доля поступлений от данных организаций в формировании бюджета области увеличилась на 1,6%, а сумма платежей в сопоставимых ценах возросла на 64,2 млн. рублей или на 8%.
В Могилевской области в 2016 году случилась рокировка: на первое место вышло «Могилевэнерго», отодвинув на вторую строчку предыдущего лидера – Климовичский ЛВЗ.
В остальном изменений не было – как и в 2015 году остальные места достались «Пивоварням Хайнекен», «Могилевоблгазу» и «Могилевхимволокну».
10 крупнейших плательщиков региона уплатили в бюджет 251,5 млн. рублей, что составляет 22,2% общих поступлений в консолидированный бюджет области.
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