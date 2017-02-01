Дворкович сообщил сумму долга Беларуси за российский газ
28 января 2017
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг Беларуси за российский газ на данный момент составляет 550 млн долларов.
«По нашему мнению, порядка 550 млн долларов. По нашим расчетам», — сказал он, передает РИА "Новости".
Ранее Дворкович сообщил, что пока прогресс в переговорах с белорусской стороной об оплате за газ по первоначальной формуле отсутствует.
При этом в середине января президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился найти альтернативу российской нефти.
По его словам, Минск готов нести убытки, лишь бы не покупать нефть у России на невыгодных для себя условиях.
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