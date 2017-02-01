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Дворкович сообщил сумму долга Беларуси за российский газ

Экономика

28 января 2017

АА

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг Беларуси за российский газ на данный момент составляет 550 млн долларов.

Дворкович сообщил сумму долга Беларуси за российский газ

«По нашему мнению, порядка 550 млн долларов. По нашим расчетам», — сказал он, передает РИА "Новости". 

Ранее Дворкович сообщил, что пока прогресс в переговорах с белорусской стороной об оплате за газ по первоначальной формуле отсутствует.

При этом в середине января президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился найти альтернативу российской нефти.

По его словам, Минск готов нести убытки, лишь бы не покупать нефть у России на невыгодных для себя условиях.

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