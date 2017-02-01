Белорусский кругляк уйдет на экспорт в последний раз
Экономика
30 января 2017
АА
По словам министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, Александр Лукашенко разрешил в этом году экспортировать круглый лесоматериал в последний раз.
Об этом чиновник сообщил журналистам 30 января в Ждановичах (Минский район) перед заседанием коллегии по итогам года в ответ на просьбу прокомментировать результаты совещания у главы государства 24 января.
Как сообщалось ранее, по итогам совещания Лукашенко разрешил в 2017 году экспортировать 1,8 млн куб. м необработанной древесины. Он предупредил, что впредь вся древесина должна перерабатываться в Беларуси, пишет БелаПАН. Последнее решение объясняется тем, что еще не на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности завершилась модернизация.
Амельянович напомнил, что экспорт круглых необработанных лесоматериалов был запрещен указом еще в 2015 году.
«Но президент говорил: если у вас будет избыток древесины и не будет полного сбыта внутри страны, при обращении к главе государства можно получать разрешение на экспорт круглого лесоматериала», — пояснил министр.
По его словам, в прошлом году было разрешено экспортировать 3,7 млн кубометров, было поставлено на экспорт 2,8 млн. Основная причина недопоставок: «внутренний рынок стал работать, больше покупать и перерабатывать на внутреннем рынке — на 800 тыс. куб. м больше, чем в 2015 году».
По словам Амельяновича, Минлесхоз снова обратился к Лукашенко с просьбой разрешить экспорт 1,8 млн куб. метров и в 2017 году, поскольку есть избыток круглого лесоматериала.
«Глава государства провел совещание по этому вопросу, чтобы убедиться, насколько загружены мощности наших перерабатывающих предприятий и есть ли свободный остаток и возможность экспорта. Глава государства сказал, что дает разрешение в последний раз», — сообщил министр.
Он отметил, что с 2018 года вся древесина будет перерабатываться внутри страны как на государственных, так и на частных предприятиях. Министр отметил, что завершается модернизация предприятий концерна «Беллесбумпром». В этом году планируется запустить Светлогорский ЦКК, который будет перерабатывать 2,4 млн кубометров древесины в год.
Заместитель премьер-министра Михаил Русый принял участие в итоговой коллегии Министерства лесного хозяйств, на котором были подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2016 году и обсуждались задачи на 2017-й.
Таков один из итогов заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.
Венчурный фонд на 20 млн долларов создадут в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами.
После четырех лет лидерства Toyota утратила звание производителя наиболее востребованных автомобилей в мире. В 2016 году компания продала лишь 10,2 млн машин, тогда как Volkswagen удалось продать 10,3 млн.
Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.