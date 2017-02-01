Госструктуры не поддержали проект РОО "Перспектива"

Таков один из итогов заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.

Вторая половина заседания была посвящена обсуждению проекта Указа президента ”О некоторых мерах по упрощению регулирования и стимулирования индивидуальной предпринимательской деятельности в розничной торговле“, разработанного РОО ”Перспектива“.

Участники группы были проинформированы о том, что данный проект был разослан Минэкономики в органы государственного управления. Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Госстандарт и Минэкономики данный проект не поддержали. Позицию госорганов можно свести следующим доводам: данный проект подразумевает неравные условия ведения бизнеса и широкие возможности для ввоза контрафакта.

Не нашел проект указа поддержки у Совета по развитию предпринимательства и у ряда бизнес-союзов, сообщает пресс-служба Минэкономики. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин проинформировал, что в данном союзе единая позиция по проекту выработана не была, тем не менее, союз предлагает вернуться к рассмотрению иного проекта нормативного акта – о т.н. «микропартиях». На этом этапе обсуждения часть участников рабочей группы покинула заседание.

Ирина Костевич проинформировала, что проект о «микропартиях», который затрагивает не только ИП, но и микропредприятия, будет обсужден на заседании общественно-консультативного совета при Министерстве экономики с участием членов рабочей группы. Она также сообщила, что ряд госорганов готов вернуться к обсуждению данного проекта.