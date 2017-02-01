При разработке реформ нужно учитывать их социальные последствия

При разработке плана реформ необходимо учитывать их социальные последствия, поскольку от этого будет зависеть их поддержка со стороны населения и, в конечном итоге, их результаты.

Об этом на лекции на тему неравенства и социальной интеграции говорил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев. Лекция была подготовлена на основе доклада ЕБРР «Реформы для всех. Равные возможности в мире неравенства» и проведена в Минске представительством ЕБРР и Центром экономических исследований BEROC, пишет Thinktanks.by.

Рывок в доходах

Сергей Гуриев рассказал, что за последние 20 лет доходы 44% граждан постсоветских стран приблизились к уровню доходов жителей богатых стран. У большинства населения разрыв в уровне доходов с жителями развитых стран сохраняется. А сам процесс реформ явился настолько серьезным стрессом для жителей постсоветских стран, что большинство голосует против реформ, несмотря на то, что они приносят выгоду с точки зрения экономического развития.

Как рассказал Сергей Гуриев, уровень доходов в России в последние годы рос быстрее, чем в Европе или в Америке. Но это могут засвидетельствовать 20% населения, большинство же жителей страны быстрого роста доходов не видела. А самые бедные россияне имеют сегодня доходы еще более низкие, чем перед началом реформ. Основной рост неравенства в России произошел в первые годы после начала реформ, в этот период доходы росли только у 15% наиболее обеспеченных слоев населения. Что касается Беларуси, то она прошла годы реформ с гораздо меньшим ростом неравенства. «От реформ в Беларуси проигрывали все, что объясняет итоги голосования в середине 1990-х», - отметил Сергей Гуриев.

Концентрация богатых

Во многих странах большинство людей считает, что неравенство в результате реформ выросло гораздо больше, нежели показывают результаты исследований.

«Либо речь идет об ошибке восприятия, либо данные исследований не верны», - сказал Сергей Гуриев. Он пояснил при этом, что в основу исследований ложатся результаты опросов домохозяйств. А в них не попадают ни экстремально богатые, ни самые бедные. Возможно, в этом и заключается разгадка отношения людей к вопросу неравенства.

По словам Гуриева, на самом деле очень часто речь идет не о неравенстве, а о концентрации богатых наверху. «Наш регион уникален среди развивающихся стран, у нас больше миллиардеров. Выросло не неравенство, выросло богатство самых богатых, причем существенно. Самый интересный вопрос заключается в том, откуда у них взялось богатство. В нашем регионе в большинстве случаев богатство миллиардеров обеспечено природными ресурсами. В остальных регионах природная рента облагается налогами таким образом, что она не становится фактором богатства», - заявил Сергей Гуриев.

Из этого вытекает одна серьезная проблема - богатые могут использовать свое богатство для непропорционального влияния на политические процессы, у них есть возможность изменить правила игры и в результате заработать еще больше денег. По словам экономиста, «необходимо сделать так, чтобы СМИ и политические процессы были защищены от влияния самых богатых, чтобы для них не создавалось неправомерных преимуществ».

Влияние на рост

Помимо опросов, об отношении населения к переменам могут свидетельствовать и физические данные людей, которые родились в разгар реформ. В среднем они на 1 см ниже, чем те, кто родился до или после реформ. Это результат условий жизни, когда у родителей не было денег, в частности, на обеспечение нормального питания детей.

«Если в стране происходит вооруженный конфликт, люди тоже вырастают ниже на 1 см. Социально-экономическими издержками реформ было то, что доходы упали. Результаты мы можем наблюдать прямо сейчас», - сказал Сергей Гуриев. Измерение роста людей также помогает определить, какие слои населения переживали процесс реформ наиболее сложно.

«Реформы были болезненны в первую очередь для людей, которые родились в менее образованных семьях. В более образованных семьях рост детей сократился не настолько сильно», - отметил экономист. Впрочем, по его словам, менее высокий рост не стал катастрофой для сегодняшних молодых людей, поскольку в результате реформ они смогли получить образование и новые возможности.

«Рост людей не свидетельствует о том, что они более счастливы или несчастны. Тот факт, что они ниже, свидетельствует только о том, что их семьи 25 лет назад жили более трудно, намного труднее, чем те, кто рожал детей до или после реформ. Те из них, кто смог получить образование, получили новые возможности. Несмотря на стереотип о том, что качество образования у нас низкое, люди с образованием получают в среднем на 30% больше», - сказал Сергей Гуриев.

Политика снижения издержек

В связи с этим можно говорить, что обеспечение доступа к образованию для бедных людей способно в какой-то мере компенсировать для них сложности переходного процесса.

По словам Сергея Гуриева, «при разработке реформ нужно думать о социальных последствиях». Ведь существует опасность: оппоненты реформ, в том числе популисты, могут воспользоваться данным аргументом, как свидетельством, что реформы ухудшают уровень жизни. Не стоит говорить людям – вы пока потерпите, а потом все будет хорошо. Пока будем терпеть, есть риск, что большинство проголосует за противников реформ. Нужно изначально разрабатывать политику, которая будет снижать издержки от реформ.

«Если проигнорировать большинство, то есть риск, что вы не увидите окончания реформ, вас просто сметут», - полагает Сергей Гуриев.