Рекламный рынок Беларуси вырастет на 17 процентов

Рекламный рынок в Беларуси может вырасти на 17% в 2017 году, сообщает "Белорусы и рынок" со ссылкой на прогноз Zenith Optimedia для рынков рекламы Беларуси, России и Украины.
В среднем рынок трех стран увеличится на 9%, при этом российский прирастет на 7,7%, а белорусский и украинский – на 19%.
В плане сегментов рынка, наиболее быстро растущим стане онлайн-видео, которое вырастет на 18%.
По прогнозу Zenith Optimedia, доля мобильных устройств в глобальном интернет-траффике уже в 2017 году вырастет до 75%.
84% владельцев смартфонов и планшетов используют свои мобильные устройства в качестве второго экрана при просмотре ТВ, ещё одним логичным витком в развитии рекламных продуктов станет популяризация технологии Sync TV, которая позволяет синхронизировать показы рекламы с телевизионным размещением.
Заместитель премьер-министра Михаил Русый принял участие в итоговой коллегии Министерства лесного хозяйств, на котором были подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2016 году и обсуждались задачи на 2017-й.
Таков один из итогов заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.
Венчурный фонд на 20 млн долларов создадут в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами.
После четырех лет лидерства Toyota утратила звание производителя наиболее востребованных автомобилей в мире. В 2016 году компания продала лишь 10,2 млн машин, тогда как Volkswagen удалось продать 10,3 млн.
Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.