Рекламный рынок Беларуси вырастет на 17 процентов

Рекламный рынок в Беларуси может вырасти на 17% в 2017 году, сообщает "Белорусы и рынок" со ссылкой на прогноз Zenith Optimedia для рынков рекламы Беларуси, России и Украины.

В среднем рынок трех стран увеличится на 9%, при этом российский прирастет на 7,7%, а белорусский и украинский – на 19%.

В плане сегментов рынка, наиболее быстро растущим стане онлайн-видео, которое вырастет на 18%.

По прогнозу Zenith Optimedia, доля мобильных устройств в глобальном интернет-траффике уже в 2017 году вырастет до 75%.

84% владельцев смартфонов и планшетов используют свои мобильные устройства в качестве второго экрана при просмотре ТВ, ещё одним логичным витком в развитии рекламных продуктов станет популяризация технологии Sync TV, которая позволяет синхронизировать показы рекламы с телевизионным размещением.