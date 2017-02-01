Утвержден перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами

При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся перечисленные овощи, если они откалиброваны, вымыты, расфасованы в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.
Заместитель премьер-министра Михаил Русый принял участие в итоговой коллегии Министерства лесного хозяйств, на котором были подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2016 году и обсуждались задачи на 2017-й.
Таков один из итогов заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.
Венчурный фонд на 20 млн долларов создадут в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами.
После четырех лет лидерства Toyota утратила звание производителя наиболее востребованных автомобилей в мире. В 2016 году компания продала лишь 10,2 млн машин, тогда как Volkswagen удалось продать 10,3 млн.
Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.