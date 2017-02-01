В прошлом году таможня пополнила бюджет на 6,5 миллиардов рублей
Экономика
30 января 2017
АА
В 2016 году в республиканский бюджет от деятельности таможенных органов Беларуси перечислено 6,5 млрд рублей, сообщили в Государственном таможенном комитете.
фото: lelchitsy.by
По итогам 2015 года таможенная служба перечислила в бюджет более 64,5 трлн рублей (неденоминированных).
Результаты работы таможенных органов в 2016 году и задачи на текущий обсудили 27 января на заседании коллегии ГТК. Отмечалось, что в минувшем году сотрудниками оформлено 1,2 млн партий товаров, границу пересекло 22,3 млн человек, 4,9 млн легковых и 1,9 млн грузовых транспортных средств.
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Таможенниками пресечена 551 попытка незаконного перемещения через границу наркотических средств и психотропных веществ. По выявленным фактам возбуждено 98 уголовных дел, что на 30,6% больше, чем в 2015 году.
Из незаконного оборота изъято более 16,4 кг наркотиков, более 31 тыс. препаратов, содержащих психотропные вещества, а также более 4 тонн прекурсоров.
При попытках незаконного перемещения товаров через границу также задержаны: 41 единица огнестрельного, травматического, пневматического оружия, составных частей и компонентов к оружию; 242 патрона различного калибра, 1 кг пороха; более 400 предметов, представляющих историко-культурную ценность.
В таможенных органах эксплуатируют девять инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК): пять мобильных и четыре стационарных. В 2016 году таможенному контролю с применением ИДК было подвергнуто около 215 тыс. транспортных средств, выявлено 1029 правонарушений, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.
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