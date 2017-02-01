Лукашенко указал на инновационное развитие

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Целью программы является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов. В программу включены 75 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Реализация программы направлена на формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции; обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов национальной экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий; формирование рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности. Указом предусмотрена возможность ежегодного пополнения программы новыми проектами по согласованию с главой государства.

В результате выполнения программы к 2020 году планируется создание более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тыс. новых рабочих мест.