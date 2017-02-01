Инвесторам в Беларуси предлагают искать алмазы и добывать платину

На одном из месторождений в Беларуси обнаружены запасы с содержанием драгоценных металлов, в том числе платиновой группы. Алмазов не нашли, но ищут.

Месторождение Планируется передать в концессию, заявил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик, передает БЕЛТА.

«Объект интересный, там выявлена хорошая промышленная концентрация драгоценных металлов. Решено предложить проект, геологоразведочные работы частным компаниям, так как для страны это не основное направление деятельности по развитию минерально-сырьевой базы", - пояснил Сергей Мамчик.

Также управление по геологии предлагает инвесторам искать в Беларуси алмазы. Пока алмазоносные породы в Беларуси не обнаружены, однако у геологов есть основания предполагать, что они могут быть.

"Если придет частная компания, мы будем рассматривать вопрос о том, чтобы предоставить ей перспективные участки для изучения", - подчеркнул он.

Поиски месторождений алмазов в Беларуси продолжат и сами геологи. Однако исследования не будут носить масштабного характера.

Что касается золота, то оно на территории Беларуси есть, но достаточно рассеяно, и крупных скоплений на сегодняшний день не выявлено. Проводимые ранее работы по поиску золота помогли найти точки его проявления, прежде всего, в глубинных слоях.

Разрабатывались технологии добычи этого драгоценного металла. Однако в настоящее время каких-либо крупных проектов в этой области не выполняется. "

На сегодняшний момент пока интересных объектов по поиску золота у нас нет", - подытожил Сергей Мамчик.