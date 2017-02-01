Инвесторам в Беларуси предлагают искать алмазы и добывать платину
Экономика
01 февраля 2017
АА
На одном из месторождений в Беларуси обнаружены запасы с содержанием драгоценных металлов, в том числе платиновой группы. Алмазов не нашли, но ищут.
Месторождение Планируется передать в концессию, заявил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик, передает БЕЛТА.
«Объект интересный, там выявлена хорошая промышленная концентрация драгоценных металлов. Решено предложить проект, геологоразведочные работы частным компаниям, так как для страны это не основное направление деятельности по развитию минерально-сырьевой базы", - пояснил Сергей Мамчик.
Также управление по геологии предлагает инвесторам искать в Беларуси алмазы. Пока алмазоносные породы в Беларуси не обнаружены, однако у геологов есть основания предполагать, что они могут быть.
"Если придет частная компания, мы будем рассматривать вопрос о том, чтобы предоставить ей перспективные участки для изучения", - подчеркнул он.
Поиски месторождений алмазов в Беларуси продолжат и сами геологи. Однако исследования не будут носить масштабного характера.
Что касается золота, то оно на территории Беларуси есть, но достаточно рассеяно, и крупных скоплений на сегодняшний день не выявлено. Проводимые ранее работы по поиску золота помогли найти точки его проявления, прежде всего, в глубинных слоях.
Разрабатывались технологии добычи этого драгоценного металла. Однако в настоящее время каких-либо крупных проектов в этой области не выполняется. "
На сегодняшний момент пока интересных объектов по поиску золота у нас нет", - подытожил Сергей Мамчик.
Заместитель премьер-министра Михаил Русый принял участие в итоговой коллегии Министерства лесного хозяйств, на котором были подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2016 году и обсуждались задачи на 2017-й.
Таков один из итогов заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.
Венчурный фонд на 20 млн долларов создадут в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
Министерство финансов введет ведомственную отчетность о формировании и использовании прибыли республиканскими и коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, а также хозяйственными обществами.