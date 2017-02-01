Минприроды: нефти в Беларуси хватит на 35 лет

За последние годы в нашей стране было открыто несколько новых месторождений.
Беларусь обеспечена запасами нефти на 35 лет, заявил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик, передает БЕЛТА.
"Основная задача состоит в том, чтобы не только сохранить имеющиеся объемы добычи нефти на уровне порядка 1,6 млн тонн в год, но и нарастить их", - рассказал специалист.
За последние годы в Беларуси специалисты НПЦ по геологии и "Белоруснефти" открыли ряд новых нефтяных залежей.
Например, запасы одной из них - Южно-Шатилковского месторождения (Гомельская область) – оцениваются более чем в 100 млн долларов. При этом геологоразведочные работы, которые были уже проведены на этом месторождении, стоили 2-2,5 млн, уточнил представитель Министерства.
В последние три года "Белоруснефть" стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллионов тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза, преимущественно в Германию.
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