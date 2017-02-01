Русый посоветовал аграриям материализовать молоко в валюту

"На вопрос, где брать деньги, ответ простой - деньги надо брать не в банке, а на ферме. Сегодня тонна молока стоит 250, какой продукт стоит дороже? Материализуйте через перерабатывающие предприятия молоко в валюту и так обеспечивайте заработную плату. Вот как надо ставить вопрос", - сказал заместитель премьер-министра Михаил Русый во время итоговой коллегии Минсельхозпрода, передает БЕЛТА.

Вице-премьер поставил сельскохозяйственным властям в регионах задачу больше заработать.

"Идет выполнение программы по развитию аграрного бизнеса, мы должны ставить перед собой задачу больше заработать. И это в первую очередь касается тех, кто работает на местах. Каждый ваш день - это расчет финансового потока.

Он посоветовал сеять то, что позволит получить тысячу рублей зарплаты.

Сейте все, выращивайте все, что дает прибыль, валютную выручку и возможность получить тысячу рублей заработной платы", - подчеркнул вице-премьер.

При этом Михаил Русый напомнил, что направления, которые не выгодны хозяйствам, но необходимы стране, поддерживаются через госзаказ.

"Мы на сто процентов оплачиваем кредитный ресурс по госзаказу", - подчеркнул он.

По его словам, в этом году госзаказ увеличен до 615 млн рублей. "Половина из этих средств уйдет поставщикам сельхозпродукции в виде аванса. Мы добавили 140 тысяч тонн рапса, добавили пивоваренный ячмень, кукурузу", - отметил он.