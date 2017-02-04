Физлиц планируется допустить к торгам на валютную биржу

Согласно подготовленному проекту закона физические лица смогут участвовать в торгах валютой на Белорусской валютно-фондовой бирже уже в 2017 году.

Об этом сообщил сегодня во время круглого стола по обсуждению проекта закона "Об инвестиционных фондах" председатель правления БВФБ Андрей Аухименя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из глобальных проектов этого года - организация прямого выхода субъектов хозяйствования и физлиц на биржевой валютный рынок. Планируем уже по итогам первого полугодия допустить на биржевой валютный рынок физических лиц", - пояснил Андрей Аухименя.

Председатель правления БВФБ отметил, что так получится разгрузить банки от дилинга банкнот и сделать более прозрачной систему валютного обмена. "Не надо будет ходить по обменникам, носить наличку, достаточно будет оформить заявку через приложение, разработанное биржей и банками, и купить валюту по биржевому курсу.

Сегодня 30% дневного валютного оборота формируют физические лица, то есть примерно из 100 млн долларов ежедневного оборота 30 млн долларов - это физлица. И мы хотим по возможности максимально этот оборот завести на биржу", - подчеркнул он.

В 2017 году планируется увеличение продолжительности торговых сессий на биржевом валютном рынке - в три раза.

"Если сегодня торговая сессия составляет 2 часа, то мы планируем увеличить ее до 6 часов", - сообщил Андрей Аухименя.