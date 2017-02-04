МАРТ подготовило проект «антимонопольного» закона

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило и внесло в правительство проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".
163gorod.ru
Соответствующая информация размещена на официальном сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.
Проект подготовлен с учетом правоприменительной практики, международных правовых актов, составляющих право ЕАЭС, модельного закона "О защите конкуренции", а также положительного опыта в сфере антимонопольной (конкурентной) политики государств - членов Евразийского экономического союза.
В сообщении на сайте МАРТ отмечается, что при подготовке проекта закона особое внимание уделено развитию института защиты от недобросовестной конкуренции. В отдельные статьи выделены и конкретизированы такие формы недобросовестной конкуренции, как введение в заблуждение, некорректное сравнение хозяйствующего субъекта или его товара. Самостоятельная глава проекта закона раскрывает формы недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным получением и использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Это нововведение полностью соответствует международной практике в сфере антимонопольного (конкурентного) регулирования, договору о Евразийском экономическом союзе, модельному закону "О защите конкуренции".
"Вопросы противодействия недобросовестной конкуренции в Беларуси находятся под пристальным контролем антимонопольного органа с 2002 года (с момента дополнения антимонопольного закона отдельной главой "Недобросовестная конкуренция"). В этой сфере наработана определенная правоприменительная и судебная практика. Основную долю дел в сфере недобросовестной конкуренции составляют дела по признанию фактов недобросовестной конкуренции в действиях, связанных с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров", - говорится в сообщении.
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