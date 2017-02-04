Правительство запланировало на 2017 год инфляцию не больше 9 процентов
Экономика
02 февраля 2017
АА
В 2017 году Нацбанк Беларуси сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной величины – не выше 9%.
Об этом было объявлено на расширенном заседании Правления Нацбанка с участием первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского. На заседании рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики и обеспечение финансовой стабильности в 2016 году и основные задачи на 2017 год.
Национальный банк в 2016 году в целом выполнил поставленные задачи по реализации денежно-кредитной политики, отметили участники заседания. Второй год подряд обеспечивается достижение цели по инфляции. В основном благодаря контролю за денежным предложением в 2016 году потребительские цены выросли на 10,6 процента против 12 процентов годом ранее.
В 2016 году обеспечен рост золотовалютных резервов на фоне снижения валютных обязательств Национального банка.
Темпы роста денежного предложения и кредитования банками экономики соответствовали сложившимся макроэкономическим условиям. В течение года поэтапно снижены процентные ставки в экономике через уменьшение ставки рефинансирования и сокращение размера риск-премии. На фоне снижения общего уровня процентных ставок улучшена структура депозитного рынка – выросла доля безотзывных вкладов в национальной валюте с более длительными сроками.
Наряду с мерами по снижению инфляции Национальным банком предпринимались меры по обеспечению финансовой стабильности в стране. В целях координации действий с Правительством в июне 2016 г. был создан Совет по финансовой стабильности, в рамках которого проведено 2 заседания. В целом показатели финансовой стабильности в 2016 году находились в рамках безопасных диапазонов. Банками соблюдены основные нормативы безопасного функционирования, в стране динамично развивается сегмент лизинговых организаций.
Основными направлениями укрепления финансовой стабильности являются снижение кредитного риска в банковском секторе, дедолларизация экономики, минимизация фискальных рисков и оптимизация внешнего долга.
В 2017 году Национальный банк Республики Беларусь сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной величины – не выше 9%. В целом денежно-кредитная политика в 2017 году будет способствовать поддержанию сбалансированности в экономике, что создаст необходимые предпосылки для выполнения прогнозных макроэкономических показателей.
"Нейтральный характер денежно-кредитной политики в 2017 году обусловлен риском роста инфляционных и девальвационных процессов в случае ее смягчения. С другой стороны, излишне жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать деловую инициативу и не позволит в полной мере реализовать потенциал роста экономики, в том числе доходов населения", – отметил заместитель Председателя Правления Национального банка Сергей Калечиц, выступая 1 февраля с докладом на расширенном заседании Правления Национального банка, где рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики и обеспечение финансовой стабильности в 2016 году и основные задачи на 2017 год. В заседании приняли участие представители органов государственного управления и коммерческих банков.
Совместно с Правительством Национальный банк продолжит в 2017 году реализовывать системные меры по обеспечению финансовой стабильности, в том числе путем ряда инициатив, направленных на снижение проблемной задолженности банков, сокращение директивного кредитования, создание условий для ускоренного развития небанковских сегментов финансового рынка.
При условии замедления инфляционных процессов и обеспечения стабильности платежного баланса ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14–16 процентов годовых. Для обеспечения макроэкономической стабильности в 2017 году Национальным банком совместно с Правительством будут приняты меры по дальнейшему увеличению золотовалютных резервов страны.
В рамках обязательств перед странами – партнерами по Евразийскому экономическому союзу в 2017 году Национальный банк намерен предпринять ряд шагов в направлении либерализации валютного регулирования.
Национальный банк активизирует подготовительные мероприятия, направленные на формирование условий для перехода в среднесрочной перспективе к режиму инфляционного таргетирования, что предусмотрено Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
Участники заседания также сошлись во мнении, что предприятия и население Беларуси пока сохраняют достаточно высокий уровень инфляционных и девальвационных ожиданий. Восстановление доверия к действиям экономических властей возможно только при условии реализации взвешенной и ответственной политики, подкрепленной конкретными действиями и результатами, сообщает сайт правительства.
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