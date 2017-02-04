Лукашенко намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 февраля 2017
АА
Президент объявил, что намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства. По мнению главы государства, нынешний Совет больше лоббирует свои интересы, чем действительно занимается развитием предпринимательства.
Как заявил президент Беларуси, тот же Александр Мошенский (генеральный директор белорусско-германского совместного предприятия ”Санта Импэкс Брест“) больше занимается в совете лоббированием интересов своего предприятия, чем думает в комплексе о том, как улучшить условия развития бизнеса в целом по Беларуси. Именно поэтому в последнее время Александр Лукашенко жестко критикует Совет по развитию предпринимательства в Беларуси.
Как заявил президент Беларуси, он намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства, и найти людей, которые будут думать и видеть проблемы бизнеса в комплексе, а не в разрезе только своего предприятия.
В этой связи президент пригласил занять место в Совете руководитель Научного исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука.
Сам Ярослав Романчук пока не дал своего согласия войти в Совет по развитию предпринимательства.
За январь-декабрь 2016 года взносы страховых организаций по прямому страхованию и сострахованию составили 971,9 млн рублей. Темп роста страховых взносов за январь-декабрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 118,1%.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило и внесло в правительство проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".
Заместитель премьер-министра Михаил Русый принял участие в итоговой коллегии Министерства лесного хозяйств, на котором были подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2016 году и обсуждались задачи на 2017-й.
Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии.