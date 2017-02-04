Лукашенко намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства

Президент объявил, что намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства. По мнению главы государства, нынешний Совет больше лоббирует свои интересы, чем действительно занимается развитием предпринимательства.

Как заявил президент Беларуси, тот же Александр Мошенский (генеральный директор белорусско-германского совместного предприятия ”Санта Импэкс Брест“) больше занимается в совете лоббированием интересов своего предприятия, чем думает в комплексе о том, как улучшить условия развития бизнеса в целом по Беларуси. Именно поэтому в последнее время Александр Лукашенко жестко критикует Совет по развитию предпринимательства в Беларуси.

Как заявил президент Беларуси, он намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства, и найти людей, которые будут думать и видеть проблемы бизнеса в комплексе, а не в разрезе только своего предприятия.

В этой связи президент пригласил занять место в Совете руководитель Научного исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука.

Сам Ярослав Романчук пока не дал своего согласия войти в Совет по развитию предпринимательства.